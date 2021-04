Sull’intelligenza artificiale può partire il dialogo Ue-Usa Ecco perché

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 aprile 2021) È arrivata dalla Commissione europea la prima proposta al mondo per regolamentare l’intelligenza. Con quattro obiettivi: costruire fiducia tra i cittadini, spingere l’innovazione, punire gli abusi e, di conseguenza, imporre uno standard per il settore al resto del mondo. A poche ore dalla presentazione è arrivato il primo importante endorsement, quello di Jake Sullivan. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe Biden ha twittato: “Gli Stati Uniti accolgono con favore le nuove iniziative dell’Unione europea. Lavoreremo con i nostri amici e alleati per promuovere un’intelligenzaaffidabile che rifletta i nostri valori condivisi e l’impegno a proteggere i diritti e la dignità di tutti i nostri cittadini”. Né Sullivan né la Commissione ...