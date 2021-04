Sport in tv oggi giovedì 22 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 22 aprile 2021)222021, ci aspetta una giornata ricca diper quanto riguarda il panoramaivo nazionale e internazionale. Fari puntati in chiave azzurra sugli Europei di ginnastica artistica e sul tennis, in particolare con il match di ottavi di finale nell’ATP 500 di Barcellona tra Jannik Sinner ed il padrone di casa iberico Roberto Bautista Agut. Spazio in serata anche per il grande calcio, tra cui due big match del campionato italianoRoma-Atalanta e Lazio-Napoli, oltre al secondo atto della serie playoff dei quarti di finale di Eurolega (basket maschile) tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Di seguito il calendario, il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA L'Atletico Madrid lascia la Superlega Squadra e allenatore soddisfatti per la decisione ??… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA #INTER CONFERMA USCITA DALLA SUPERLEGA 'IL CALCIO DEVE CONTINUARE A EMOZIONARE I TIFOSI' ??… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? #Agnelli: 'Non si può fare un torneo a sei squadre' #SkySport #Superlega #Superleague - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - InfernoMilan : RT @86_longo: ?? Florentino Perez ricorda che il #Milan è ancora dentro il progetto Super Lega. ?? Le parole di #Maldini nel pre partita d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

Corriere della Sera

...rimaste in zona rossain ginocchio per il Covid Il 61% delle associazioni e società sportive italiane ha registrato perdite superiori al 50% nel 2020. Una società su dieci... Covid,15.943 ...Non si può escludere, certo, che questo gioco d'opportunità (sufficiente?) sia stato preso in ... unoche è diventato un'industria con eccessiva importanza al denaro anche a causa di alcune ...Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Roma-Atalanta. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.Simone Giannelli, 25 anni il prossimo 9 agosto, uno dei simboli della nazionale italiana di pallavolo, quanto per la Trentino Volley, di cui è palleggiatore e capitano, è ormai la conferma consolidata ...