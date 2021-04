Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi (Di giovedì 22 aprile 2021) Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Norbert Feher, aliasil, è statodi treda una giuria popolare in. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione ...

Igor il Russo, processo in Spagna verso la fine. Il legale: 'L'uccisione dei due agenti fu legittima difesa' Igor il Russo , il processo a suo carico per i tre omicidi commessi in Spagna si avvia verso la fine. Chiuso il dibattimento, si attende ora la sentenza, per la quale non è ancora stata fissata una ...

