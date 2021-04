Rosalinda Cannavò | il Grande Fratello Vip le ha portato due denunce per diffamazione da due persone diverse

(Di giovedì 22 aprile 2021)in queste settimane sta vivendo la sua favola storia d’amore con Andrea Zenga che ha conosciuto dentro la casa delVip, ma il reality di Canale 5 non le hasolo l’amore, ma anche due belleper. La prima gliel’ha fatta Alberto Tarallo (per le dichiarazioni fatte in merito all’Ares), mentre la seconda Massimiliano Morra (a cui aveva dato poco velatamente del gay). “Mi prendo le mie responsabilità” – ha confessatoin merito alla querela di Massimiliano Morra – “Sì Massimiliano mi ha querelata. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo ...

La coppia nata all'interno della casa del GF Vip inizia ad avere i primi attriti complice la gelosia della bella siciliana! Andrea Zenga ehanno iniziato la loro storia d'amore sotto i riflettori. I due si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip seppure all'inizio non nutrivano particolare ...Da diverse settimane non mancano i rumors e le indiscrezioni sul lavoro della procura di Roma rispetto alla morte di Teodosio Losito . Il caso fu sollevato dopo le conversazioni trae Massimiliano Morra al GF Vip, in seguito alle quali esplose il cosiddetto Ares Gate. Morte Teodosio Losito, parla l'avvocato di Alberto Tarallo Adesso a parlare in esclusiva a ...