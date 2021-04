Riparano PC gratis e li donano ai meno fortunati Mattarella li premia

(Di giovedì 22 aprile 2021) La voglia di mettersi in gioco e di fare qualcosa che possa esser di vero aiuto, in questo periodo di pandemia, per i loro coetanei. Quattro ragazzi, con il loro riparare pc usati e donarli, poi, ai ragazzi che non ne hanno uno per la Didattica a Distanza, è stato un gesto d’altruismo e di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

