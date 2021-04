Rinasce lo storico marchio "Leopard" nei cantieri Seven Stars (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi Seven Stars Marina & Shipyard presenta alla stampa il lancio del primo modello da 36 metri di Leopard Yachts, compiendo un primo passo per il rilancio dello storico brand nato nel 1973 dalla famiglia Picchiotti. Un progetto che è espressione di un nuovo modo di interpretare la cantieristica navale, prediligendo la produzione di yacht custom made volti a soddisfare le esigenze del cliente, che si distinguono dalla produzione industriale in serie. La nuova imbarcazione Leopard verrà prodotta nel cantiere di Tombolo, nel quale erano stati realizzati gli ultimi Leopard, recentemente rilevato da Seven Stars Marina & Shipyard, azienda affermata nella cantieristica navale, che vuole essere un vero e proprio polo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) OggiMarina & Shipyard presenta alla stampa il lancio del primo modello da 36 metri diYachts, compiendo un primo passo per il rilancio dellobrand nato nel 1973 dalla famiglia Picchiotti. Un progetto che è espressione di un nuovo modo di interpretare lastica navale, prediligendo la produzione di yacht custom made volti a soddisfare le esigenze del cliente, che si distinguono dalla produzione industriale in serie. La nuova imbarcazioneverrà prodotta nel cantiere di Tombolo, nel quale erano stati realizzati gli ultimi, recentemente rilevato daMarina & Shipyard, azienda affermata nellastica navale, che vuole essere un vero e proprio polo ...

