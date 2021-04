Returnal - prova

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il lancio di PS5 e Xbox Series X/S è stato in larghissima parte un successo a livello di vendite. Un successo capace di superare una cronica mancanza di scorte che sembra destinata a continuare ancora per parecchio tempo ma che però ha evidentemente mostrato il fianco almeno su un aspetto, palese in questo 2021 videoludico denso di rinvii a destra e manca. La domanda è uguale per tutti, non importano le bandiere: dove sono le grandi esclusive next-gen AAA? Arrivati quasi a metà anno, con le console sul mercato da ormai cinque mesi forse abbiamo finalmente qualche risposta. Sarà forse il caso di citofonare? In attesa di nomi almeno sulla carta più blasonati, a tener alto il vessillo delle esclusive di quella che ormai dovremmo definire a tutti gli effetti current-gen, c'è un nome probabilmente meno altisonante ma da non sottovalutare. Un outsider. A circa una ...