Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta: ecco i requisiti e dove presentare domanda (Di giovedì 22 aprile 2021) Reddito di emergenza Inps 2021: con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità del Reddito d'emergenza 2021 ( marzo, aprile e maggio ). Si allentano i... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021)di: con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità deld'( marzo, aprile e maggio ). Si allentano i...

