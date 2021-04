Quelle sentenze che deresponsabilizzano violenza e terrorismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Aprile 2021 verrà ricordato come il mese delle assoluzioni facili ed anche piuttosto sconcertanti. Jihadisti? Terroristi? Malati psichiatrici? Incapaci di intendere e di volere? Ognuno dice la sua, intanto però certe decisioni della magistratura incentivano una deresponsabilizzazione di azioni dal palese intento volto a creare terrore e colpire chi viene percepito come “nemico” e dunque InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 aprile 2021) Aprile 2021 verrà ricordato come il mese delle assoluzioni facili ed anche piuttosto sconcertanti. Jihadisti? Terroristi? Malati psichiatrici? Incapaci di intendere e di volere? Ognuno dice la sua, intanto però certe decisioni della magistratura incentivano una deresponsabilizzazione di azioni dal palese intento volto a creare terrore e colpire chi viene percepito come “nemico” e dunque InsideOver.

Advertising

rob_arci : @Gio1ng Ma che dice! Io sono ormai vecchio e sono stato cresciuto dai genitori e dai nonni che vivevano con noi con… - paoloangeloRF : “Una di quelle sentenze che entrano nei libri di storia, molto importante non ho dubbi sul tenore “@paolomieli… - Fabopolis : @DavideCN12 Quelle spese folli sono dovute anche a miopia Uefa su regole mai ritoccate dopo riforme e sentenze di 2… - rickyrusso101 : @EnricoTurcato Boris Johnson non scherza! Ha minacciato sentenze durissime e sono minacce reali, non come quelle de… - neuroniliberi : @riccardogguerra @Moonlightshad1 il punto che discutevo era quella frase non il video di Grillo (pessimo) O ci aff… -