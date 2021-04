Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.067 persone (Di giovedì 22 aprile 2021) I dati aggiornati al 21 aprile alle ore 17. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 3.939. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ial 21 aprile alle ore 17. Leinfiduciario (contatti dipositive) sono invece 3.939.

Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.067 persone L'Eco di Bergamo Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.067 persone Sono 3.067 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid. Sono invece 3.939 le persone in isolamento fiduciario perché contat ...

