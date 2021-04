Pomezia. Al via il servizio monopattini sharing (Di giovedì 22 aprile 2021) A Pomezia parte il servizio monopattini sharing, pubblicato l’avviso per individuare operatori interessati. È stato pubblicato l’avviso con cui il Comune di Pomezia intende individuare un operatore interessato a svolgere, in via sperimentale, servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici. La sperimentazione, che si concluderà a luglio 2022, interesserà esclusivamente monopattini a propulsione elettrica, con motore di potenza non superiore a 0.50 kw. “Prevediamo un numero minimo di dispositivi in servizio – spiega l’Assessore Luca Tovalieri – tra le 90 e le 150 unità a seconda della stagione e della richiesta da parte dell’utenza. Sarà obbligatoria l’informazione, anche tramite app, nei confronti degli utenti sulle regole ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 aprile 2021) Aparte il, pubblicato l’avviso per individuare operatori interessati. È stato pubblicato l’avviso con cui il Comune diintende individuare un operatore interessato a svolgere, in via sperimentale, servizi di mobilità inconelettrici. La sperimentazione, che si concluderà a luglio 2022, interesserà esclusivamentea propulsione elettrica, con motore di potenza non superiore a 0.50 kw. “Prevediamo un numero minimo di dispositivi in– spiega l’Assessore Luca Tovalieri – tra le 90 e le 150 unità a seconda della stagione e della richiesta da parte dell’utenza. Sarà obbligatoria l’informazione, anche tramite app, nei confronti degli utenti sulle regole ...

