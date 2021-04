Picchiano e umiliano disabili mentali in un centro a Palermo | tre arresti

(Di giovedì 22 aprile 2021) commenta Tre operatori delper'Ben Haukal' disono stati arrestati per aver sistematicamente picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura. Per altri due è ...

commenta Tre operatori del centro per disabili mentali 'Ben Haukal' di Palermo sono stati arrestati per aver sistematicamente picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura. Per altri due è ...Tre operatori del centro per disabili mentali Ben Haukal, nel quartiere Brancaccio, a Palermo, sono stati arrestati per aver sistematicamente picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura. I ...Picchiano e umiliano ospiti di un centro disabili, tre arresti. Palermo - Ai domiciliari gli operatori della struttura accusati di aver sottoposto i pazienti a continue punizioni fisiche e psicologich ...Nel centro per disabili di Brancaccio i pazienti venivano picchiati, sottoposti a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche ...