Nuovo DPCM o decreto entro metà maggio 2021: novità in arrivo per coprifuoco e riaperture (Di giovedì 22 aprile 2021) Che il 26 aprile sia il giorno della ripresa (graduale) è ormai fatto noto, così come si sa da giorni che ci siano delle divergenze su diversi temi – primo fra tutti il coprifuoco. Al momento, il Governo sembra non voler fare marcia indietro e gli italiani dovranno tornare a casa alle 22, proprio come stanno facendo da mesi. Uno scontro acceso, con Salvini che si è addirittura astenuto in Consiglio dei Ministri e che non ha di certo nascosto la sua disapprovazione. "coprifuoco a vita? No, grazie – ha spiegato il leader della Lega – "La mia battaglia: eliminare il coprifuoco il prima possibile, restituendo vita, diritti e libertà agli italiani". In realtà, la stragrande maggioranza dei Governatori delle Regioni concorda con Salvini e ha chiesto all'esecutivo di prolungare fino alle 23 il coprifuoco, ...

