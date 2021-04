Napoli | crollano le imprese femminili | le donne le più colpite dal covid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il lavoro in Italia non è donna. Il divario tra uomini e, in termini occupazionali ed economici, pone il nostro Paese tra quelli in maggiore difficoltà nella crescita e nello sviluppo in Europa. Un gender gap pesante, ancor più avvalorato dalle differenze territoriali e dal dato di disparità nel ruolo dirigenziale che, in Campania, risulta estremo: solo poco meno di 1 dirigente su 5 è donna, nonostante l’incoraggiante aumento registrato tra 2018-2019, per un +49%, oggi ribaltato dalla crisi. Nel 2020, su 1.336.227, quasi 4mila hanno chiuso a causa della pandemia. Questa la situazione discussa con l’incontro webinar “Essere donna…che impresa!” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali, presieduto da Alessandro Di ...