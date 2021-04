Napoli, bagno dei maschi vietato a studente trans: i compagni fanno sciopero (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli, bagno dei maschi vietato a uno studente trans: compagni in sciopero Gli alunni di un liceo di Napoli sono entrati in sciopero per solidarietà nei confronti di un loro compagno, uno studente trans, il quale è stato rimproverato da una dirigente scolastica per aver utilizzato il bagno dei maschi. “In data 19/04/2021, fra le mura del nostro Liceo, si è verificato un inaccettabile atto discriminatorio di natura transfobica ai danni di un nostro compagno di classe transgender che è stato rimproverato con toni aggressivi per aver utilizzato il bagno corrispondente al genere in cui si identifica” ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)deia unoinGli alunni di un liceo disono entrati inper solidarietà nei confronti di un loro compagno, uno, il quale è stato rimproverato da una dirigente scolastica per aver utilizzato ildei. “In data 19/04/2021, fra le mura del nostro Liceo, si è verificato un inaccettabile atto discriminatorio di naturafobica ai danni di un nostro compagno di classegender che è stato rimproverato con toni aggressivi per aver utilizzato ilcorrispondente al genere in cui si identifica” ...

