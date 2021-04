Nadal-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafa Nadal sfida Cameron Norrie ai quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Il campione spagnolo prosegue il suo cammino nel torneo catalano dopo aver battuto in serie Ivashka e Nishikori. Si prospetta un’altra contesa alla portata per il padrone di casa che va alla caccia del suo dodicesimo titolo in Spagna. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena venerdì 23 aprile, non prima delle ore 16:00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in diretta. Gli abbonati potranno inoltre seguire il torneo in ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafasfida Cameronai quarti di finale dell’Atp 500 di. Il campione spagnolo prosegue il suo cammino nel torneo catalano dopo aver battuto in serie Ivashka e Nishikori. Si prospetta un’altra contesa alla portata per il padrone di casa che va alla caccia del suo dodicesimo titolo in Spagna. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena venerdì 23 aprile, non prima delle ore 16:00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. Gli abbonati potranno inoltre seguire il torneo in ...

RSIsport : ?? Nadal concede un set a Nishikori ma va ai quarti a Barcellona, dove ora incontrerà Norrie. - oktennis : Rafa Nadal batte in tre set anche Kei Nishikori e approda ai quarti di Barcellona, dove se la vedrà con Cameron Nor… - DiegoAmbrosin : 6-0 2-6 6-2 a Nishikori Un #Nadal da montagne russe...a sprazzi...prima in miglioramento, poi un disastro e poi anc… - vitasportivait : ?? #Tennis | #OpenBancSabadell ?? #Nadal ???? non ingrana, ma vola ai quarti A Barcellona, lo spagnolo domina il pr… - im_jordanv : @AppulusSamnite @_fragolina88 Nel senso che il BYE ci sta, la 2R è stata facile sinceramente, gli ottavi contro Nis… -