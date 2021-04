LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini e Patron partono bene in qualifica (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Nella seconda rotazione Stefano Patron e Nicola Bartolini andranno agli anelli. Da non perdere il britannico Max Whilock al cavallo con maniglie (Campione del Mondo). 10.15 Non si attendono altre prove di rilievo in questa prima rotazione, ci avviciniamo verso la conclusione del primo segmento di gara. 10.12 Stoccata anche del britannico Giarnni Regini-Moran: 14.133 (6.4) al corpo libero, è uno dei favoriti della vigilia. 10.09 Intanto 14.433 per la sbarra del tedesco Andreas Toba. 10.07 Buon esercizio di Nicola Bartolini. Il sardo parte col piede giusto su un attrezzo non suo: 13.000 (5.2 la nota di partenza). 10.04 Stefano Patron incomincia con 12.766 (5.1). Ora tocca a Nicola Bartolini. 10.02 Stefano ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 Nella seconda rotazione Stefanoe Nicolaandranno agli anelli. Da non perdere il britannico Max Whilock al cavallo con maniglie (Campione del Mondo). 10.15 Non si attendono altre prove di rilievo in questa prima rotazione, ci avviciniamo verso la conclusione del primo segmento di gara. 10.12 Stoccata anche del britannico Giarnni Regini-Moran: 14.133 (6.4) al corpo libero, è uno dei favoriti della vigilia. 10.09 Intanto 14.433 per la sbarra del tedesco Andreas Toba. 10.07 Buon esercizio di Nicola. Il sardo parte col piede giusto su un attrezzo non suo: 13.000 (5.2 la nota di partenza). 10.04 Stefanoincomincia con 12.766 (5.1). Ora tocca a Nicola. 10.02 Stefano ...

