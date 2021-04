L’Inter verso lo scudetto ma Conte attacca: “Chiarezza sul mio futuro”. Caos Superlega: “Juve e Milan ancora dentro” (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonio Conte è un allenatore vincente, non ci sono dubbi. Come tutte le personalità forti del mondo del calcio è anche un uomo tosto, non facile, che, in qualche modo, dà sempre del filo da torcere. E adesso fa spaventare i tifosi delL’Inter. Queste le sue parole dopo la partita di La Spezia (finita 1-1): “Se mi vedo a lungo alL’Inter? Noi oggi possiamo incidere solo sul presente. Sappiamo che i programmi societari sono cambiati per tanti motivi e alla fine della stagione si dovrà fare Chiarezza, questo è inevitabile. I tifosi lo meritano. Ci vuole progetto chiaro? Sì”. Zhang dovrà impostare un futuro senza incertezze Sarà chiaro il progetto del club nerazzurro? Non lo sappiamo ancora ma di certo lo sono le parole di Conte. Sta per far trionfare ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonioè un allenatore vincente, non ci sono dubbi. Come tutte le personalità forti del mondo del calcio è anche un uomo tosto, non facile, che, in qualche modo, dà sempre del filo da torcere. E adesso fa spaventare i tifosi del. Queste le sue parole dopo la partita di La Spezia (finita 1-1): “Se mi vedo a lungo al? Noi oggi possiamo incidere solo sul presente. Sappiamo che i programmi societari sono cambiati per tanti motivi e alla fine della stagione si dovrà fare, questo è inevitabile. I tifosi lo meritano. Ci vuole progetto chiaro? Sì”. Zhang dovrà impostare unsenza incertezze Sarà chiaro il progetto del club nerazzurro? Non lo sappiamoma di certo lo sono le parole di. Sta per far trionfare ...

Advertising

capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - stefanomaffei63 : non sono mai tenero con l'#inter, in effetti il mio 'odio sportivo' verso quella società e per quello che vuole rap… - melgae2013 : RT @faberskj: Ma quanto è pieno di veleno e rancore verso tutto il mondo che non sia l’inter, @Sabatini ? Sprizza astio e rabbia da ogni p… - a_salux : @raffaeros81 Mi permetta ma non la vedo come lei. La uefa in questi anni ne ha combinate di ogni, vedi i trattatmen… - CatenazziMatteo : RT @MrGnotizie: Auspico che la famiglia Zhang ceda l'Inter. La ricerca di investitori, ogni giorno un fondo nuovo, poi la chimera della Sup… -