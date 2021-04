La Bce lascia i tassi invariati | tasso depositi a - 0 | 50%

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Banca Centrale Europea hato, come nelle previsioni, id'interesse fermi: ilprincipale rimane a zero, ilsuia - 0,50% e ilsui prestiti marginali a 0,25%. ...

Advertising

infoiteconomia : Bce lascia tassi interesse invariati come da attese - infoiteconomia : Bce: lascia tassi invariati, tasso depositi a -0,50% ROMA - giornaleradiofm : Bce: lascia tassi invariati, tasso depositi a -0,50%: (ANSA) - ROMA, 22 APR - La Banca Centrale Europea lascia, com… - Miti_Vigliero : Bce: lascia tassi invariati, tasso depositi a -0,50% - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Bce: lascia tassi invariati, tasso depositi a -0,50%: Tasso principale resta a zero. Riconfermata politica accomoda… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce lascia

Lo comunica ladopo la riunione di politica monetaria....Europea, come nelle previsioni, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a - 0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica ladopo ...La Banca Centrale Europea ha lasciato, come nelle previsioni, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo ...La Bce accelererà il ritmo degli acquisti di titoli del programma anti-pandemico nel corso del secondo trimestre dell'anno ...