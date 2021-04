Isola dei Famosi: Francesca Lodo e Gilles Rocca ai Ferri Corti! (Di giovedì 22 aprile 2021) Francesca Lodo e Gilles Rocca sono ai Ferri corti. I Due naufraghi dell’Isola dei Famosi dopo una discussione sono sempre più lontani! Cosa è realmente successo? C’è aria di tempesta in Honduras ma il colpevole questa volta non è il meteo! Parole infuocate e rabbiose che rimbombano come tuoni, sono quelle pronunciate tra Francesca Lodo e Gilles Rocca, i due naufraghi dell’ Isola dei Famosi. Compagni fin dalla prima puntata, i due ragazzi hanno sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia, sostenendosi e aiutandosi a vicenda. Ma da qualche giorno la musica è cambiata. Sempre più freddo e distante, Gilles Rocca sembra trattare con grande ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 22 aprile 2021)sono aicorti. I Due naufraghi dell’deidopo una discussione sono sempre più lontani! Cosa è realmente successo? C’è aria di tempesta in Honduras ma il colpevole questa volta non è il meteo! Parole infuocate e rabbiose che rimbombano come tuoni, sono quelle pronunciate tra, i due naufraghi dell’dei. Compagni fin dalla prima puntata, i due ragazzi hanno sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia, sostenendosi e aiutandosi a vicenda. Ma da qualche giorno la musica è cambiata. Sempre più freddo e distante,sembra trattare con grande ...

