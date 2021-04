Inter | Handanovic decisivo in negativo | rinnovo in bilico

(Di giovedì 22 aprile 2021) Calo di forma per SamirLe ultime due partite dell’contro Napoli e Spezia hanno restituito ai nerazzurri un Samirin versione girone di andata con due episodi che hanno portato al gol la squadra avversaria e ora il suodi contratto fino al 2023 torna in discussione. “Samir resta una colonna portante della squadra, dentro e fuori dal campo. Tutti ad Appiano Gentile sanno che si tratta di un professionista esemplare, il primo ad arrivare al centro d’allenamento e l’ultimo ad andare via.Uno di quelli che parla poco ma che quando lo fa conta. In uno spogliatoio dove è tra i leader indiscussi della squadra”.“Ma forse da ieri le possibilità di un prolungamento del contratto dello sloveno sino al giugno del 2023 – ipotesi assolutamente accreditata e ...

