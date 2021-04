Il 2020 è stato l’anno più caldo in Europa (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 2020 è stato l’anno più caldo per l’Europa, con la temperatura più alta mai registrata: almeno 0,4 °C in più rispetto ai cinque anni più caldi mai registrati, tutti dell’ultimo decennio. E’ quanto emerge da “European State of the Climate 2020”, il rapporto annuale sullo stato del clima europeo del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, che diffonde i nuovi dati nella Giornata Mondiale della Terra. Inverno e autunno da record, i più caldi mai registrati nel vecchio continente: in particolare, l’inverno europeo ha stabilito un nuovo record superando di oltre 3,4 °C la media del periodo 1981-2010, superando di circa 1,4 °C il record precedente. Eccezionalmente calda l’Europa nord-orientale con le temperature che hanno superato di quasi 1,9 °C ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilpiùper l’, con la temperatura più alta mai registrata: almeno 0,4 °C in più rispetto ai cinque anni più caldi mai registrati, tutti dell’ultimo decennio. E’ quanto emerge da “European State of the Climate”, il rapporto annuale sullodel clima europeo del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, che diffonde i nuovi dati nella Giornata Mondiale della Terra. Inverno e autunno da record, i più caldi mai registrati nel vecchio continente: in particolare, l’inverno europeo ha stabilito un nuovo record superando di oltre 3,4 °C la media del periodo 1981-2010, superando di circa 1,4 °C il record precedente. Eccezionalmente calda l’nord-orientale con le temperature che hanno superato di quasi 1,9 °C ...

