Helmut Marko: ll consulente di Red Bull attacca Perez (Di giovedì 22 aprile 2021) Il consulente austriaco della scuderia di Milton Keynes Helmut Marko ha dichiarato che la prestazione del pilota Sergio Perez in gara ad Imola è stata insufficiente, invece in qualifica è sembrato andare tutto liscio. Una distrazione di troppo ha compromesso la gara e in F1 è importante non sbagliare mai nulla in gara, perché gli errori si pagano a caro prezzo. Il dottor Ceccarelli analizza il GP di Imola (VIDEO) Helmut Marko: cosa ha detto su Perez? Helmut Marko raggiunto dall'emittente austriaca Servus Tv ha espresso la propria delusione nei confronti della prestazione offerta da Perez a Imola: "Il suo fine settimana è iniziato bene in qualifica dove dal nulla ha tirato fuori il secondo tempo assoluto ...

