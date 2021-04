Gavardo | sassi dal cavalcavia sulle auto in corsa | denunciati due 13enni

(Di giovedì 22 aprile 2021)(Brescia) - Si appostavano su une lanciavanoallein. Per miracolo non si è conclusa in tragedia la bravata di due tredicenni di. I ragazzini stando alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Gavardo sassi

(Brescia) - Si appostavano su un cavalcavia e lanciavanoalle auto in corsa. Per miracolo non si è conclusa in tragedia la bravata di due tredicenni di. I ragazzini stando alla ...... hanno preso le loro bici e nel corso del giro, verso le 18, si sono recati sul cavalcavia che sovrasta l'uscita didella ss 45 bis e hanno lanciato deisulle auto in transito. Due auto ...Nei guai due ragazzini di Gavardo, sorpresi dai carabinieri sul cavalcavia che sovrasta la 45Bis. Tre le auto centrate dai sassi che in quel modo diventano come proiettili ...I Carabinieri della Stazione di Gavardo hanno identificato due minorenni per tre episodi gravissimi, ma che fortunatamente non hanno... Scopri di più ...