Dramma in India | guasto all’impianto del reparto Covid | 22 pazienti morti per mancanza di ossigeno

Ultime Notizie dalla rete : Dramma India

Una notizia drammatica arriva dall', dove almeno 22 pazienti hanno perso la vita nell'ospedale di Nashik, nello Stato del ... Questa ennesima tragedia va ad aggiungersi alche sta vivendo il ...sfiorato. Era con la mamma sulla banchina della fermata della stazione di Vangani a Mumbai, in, lo scorso sabato 17 aprile. All'improvviso perde l'equilibrio e cade sui binari. Troppo ...Oggi, 22 aprile 2021, è il giorno peggiore della pandemia. È il giorno in cui l’India registra più di 300mila contagi nelle ultime 24 ore. Il dato più alto di casi segnalati in una sola giornata nel m ...Tragedia in India, dove all'ospedale di Nashik un guasto all'impianto dell'ossigeno avrebbe causato la morte di 22 degenti nel reparto Covid ...