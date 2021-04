Diasorin | assemblea approva Bilancio | dividendo e Piano stock option 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 88,498% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e hato ild’esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del. Ilordinario pari a 1 euro per azione prevede lo stacco cedola il 24 maggio, record date il 25 maggioe pagamento a partire dal 26 maggio. La medesimahato, con deliberazione vincolante, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di ...