Def e scostamento di Bilancio | arrivano i via libera di Camera e Senato

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – È arrivato l’ok diallodichiesto dal governo al Parlamento. A Montecitorio sono stati conteggiati 492 sì, 1 voto contrario e 1 astenuto mentre i voti favorevoli a Palazzo Madama sono stati 242, con 3 no e nessuna astensione. L’ulteriore indebitamento ammonta a 40 miliardi di euro per l’anno 2021 e circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033. I 40 miliardi di euro verranno destinati al prossimo dl Sostegni. Nelle intenzioni del Governo Draghi dovrebbe essere l’ultimo decreto economico della fase emergenziale a meno che non si riesca a superare la crisi sanitaria nei prossimi mesi.dei Deputati ehanno dato il viaanche alla risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e ...

Advertising

Montecitorio : 438 voti favorevoli, 50 contrari e 4 astenuti. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Documento di Eco… - SenatoStampa : #DEF2021 e #Scostamento di #Bilancio. Approvate proposta di maggioranza n. 100 su relazione su scostamento e propos… - marcodimaio : Approvati alla Camera il DEF e lo scostamento di bilancio dal 40 miliardi per sostenere famiglie e imprese. Riapert… - fmarengo5912 : RT @SenatoStampa: #DEF2021 e #Scostamento di #Bilancio. Approvate proposta di maggioranza n. 100 su relazione su scostamento e proposta di… - HakulinenMaria : RT @Montecitorio: 438 voti favorevoli, 50 contrari e 4 astenuti. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Documento di Economia… -

Ultime Notizie dalla rete : Def scostamento

, Camera approvadi bilancio Via libera alla relazione: vale 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, un contrario e un astenuto. Per l'approvazione era necessaria la ...'La previsione macroeconomica contenuta nel- prosegue Aresta - è costruita sull'aspettativa ... ' 'Arriveranno inoltre i 40 miliardi dal nuovodi bilancio, per portare i sostegni a ...Lo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro nel 2021 serve per finanziare il decreto «sostegni-bis» ...(Teleborsa) - È arrivato l'ok di Camera e Senato allo scostamento di bilancio chiesto dal governo al Parlamento. A Montecitorio sono stati conteggiati 492 sì, 1 voto contrario e 1 astenuto mentre i vo ...