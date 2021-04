Crisanti a Piazza Pulita | “Non ci sono i numeri per riaprire”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, direttore del centro di genomica funzionale dell’Università di Perugia, ha ribadito con durezza a Pizzasu La 7 la sua contrarietà alle riaperture in programma in Italia “Non ciper. Questa è una decisione politica e chi apre si deve prendere le responsabilità del ragionamento” Si parla die si pensa che quelli attuali permettano all’Italia di ripartire con alcune attività fino ad oggi lasciate chiuse, manon è d’accordo “I positivimolti di più di quelli che appaiono. E le misure in atto nonancora sufficienti per abbassare la curva. Stiamo sprecando una montagna di soldi sui tamponi ...

Advertising

napolista : #Crisanti a #PiazzaPulita: “Non ci sono i numeri per riaprire” Boccia le riaperture e anche il passaporto vaccinal… - Manu88__ : @PiazzapulitaLA7 Stasera vedere Borghi insultare Crisanti è stato un spettacolo desolante, paragonabile a vedere na… - mpignatiello : A #piazzapulita si sta facendo piazza pulita dell’ignoranza dei leghisti, Grazie #Crisanti - MarcoBatarea : @billa_silvia2 Stai guardando anche tu la sceneggiata che sta facendo a Piazza Pulita? Indegno, sta dando dell'inco… - Fusillide : Messo su Piazza pulita. Parla un imbecille che dice che gli studi su lockdown non servono a niente. Di sicuro si de… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Piazza

Il Fatto Quotidiano

Potremmo aggiungere alla lista l'altro presenzialista, il professor, che sarcasticamente ... alle feste inorganizzate da centinaia di pro loco (anche queste ormai estinte). Ci vuole ...Ma il professore, mette sotto la lente di ingrandimento anche altri aspetti, "in questo ... Nella vicina Calabria, a Corigliano - Rossano, sono scesi intanti genitori che chiedono di ...Scontro in diretta tra il parlamentare della Lega Claudio Borghi e il virologo Andrea Crisanti durante la puntata di Piazzapulita in onda su ...Boccia le riaperture e anche il passaporto vaccinale"I positivi sono molti di più di quelli che appaiono. E le misure in atto non sono ancora sufficienti per abbassare la curva" ...