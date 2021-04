(Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – “Sul Decretoilla sua posizione utilizzando buonsenso come chiesto all’unanimità dalle Regioni”. Lo dice Guido, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia commentando il provvedimento assunto ieri dalDraghi.”Si dia la possibilità, ad esempio, – ha continuato – a bar e ristoranti di lavorare anche all’interno dei loro locali, a pranzo e a cena, utilizzando i protocolli già previsti dal ministero della Salute, si riaprano le palestre, così come i centri sportivi, si permetta lo svolgimento di eventi e congressi, si riprogrammi dunque una calendarizzazione conpiù celeri estendendo l’orario di apertura sino alle 23?. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Covid: Guidesi, 'su riaperture e coprifuoco governo riveda decisione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Guidesi

Il Sannio Quotidiano

... Coordinatore dell'Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni; di Guido, ... l'emergenzaha drasticamente ridotto le attivita' professionali in Lombardia', afferma Enrico ...... Coordinatore dell'Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni; di Guido, ... l'emergenzaha drasticamente ridotto le attività professionali in Lombardia", afferma Enrico ...Milano, 22 apr. (Adnkronos) - 'Sul Decreto Riaperture il Governo riveda la sua posizione utilizzando buonsenso come chiesto all'unanimità ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.