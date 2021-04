Bombardieri Uil | “Contrapposizione ristoratori-governo? Una scelta degli editori collegati alla politica”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Riaperture 26 aprile, “c’è unache tende a rappresentare unatra commercianti-e quelli che invece vengono definiti lavoratori più tutelati”. Sono parole forti quelle utilizzate da Pierpaolo, segretario generale della Uil, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Il numero uno del terzo sindacato italiano ha affrontato il tema della crisi economica, dei lavoratori (dipendenti e non) in grande difficoltà e delle aziende che nonostante questa hanno aumentato i propri profitti.Riaperture 26 aprile,(Uil) punta il dito contro gli...

Il Sussidiario.net

Pierpaolo, segretario generale della, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano ...Secondo in segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra , Alla Cisl fa eco anche lache chiede ... Dice in proposito il segretario generale PierpaoloQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...Alla Cisl fa eco anche la Uil che chiede al governo di non attuare lo sblocco ... Dice in proposito il segretario generale Pierpaolo Bombardieri: “Abbiamo chiesto al Ministro di valutare ...