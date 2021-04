Bellezza e design: i prodotti più iconici (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ritorno in auge su TikTok dei tutorial di make-up dall’allure vintage, spesso realizzati con prodotti originali che resistono al passare del tempo, conferma l’esclusività di confezioni e boccette come oggetti da collezionare e non solo da utilizzare. La popolarità di serie tv come Bridgerton, The Marvelous Mrs. Maisel e The Crown (grandi favoriti durante la pandemia), ha influenzato positivamente questo trend. La Bellezza vintage offre un momento di evasione unito al piacere della condivisione di piccoli tesori dal gusto rétro. Come dice Erin Parsons, Maybelline Global Make-Up Artist e collezionista di trucchi vintage: «Poter vedere i prodotti e i loro packaging evolversi nel corso della storia è affascinante. Sono una forma d’arte». Sebbene non sia consigliabile utilizzare effettivamente prodotti per il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ritorno in auge su TikTok dei tutorial di make-up dall’allure vintage, spesso realizzati conoriginali che resistono al passare del tempo, conferma l’esclusività di confezioni e boccette come oggetti da collezionare e non solo da utilizzare. La popolarità di serie tv come Bridgerton, The Marvelous Mrs. Maisel e The Crown (grandi favoriti durante la pandemia), ha influenzato positivamente questo trend. Lavintage offre un momento di evasione unito al piacere della condivisione di piccoli tesori dal gusto rétro. Come dice Erin Parsons, Maybelline Global Make-Up Artist e collezionista di trucchi vintage: «Poter vedere ie i loro packaging evolversi nel corso della storia è affascinante. Sono una forma d’arte». Sebbene non sia consigliabile utilizzare effettivamenteper il ...

Advertising

nuovo_group : Il design 100% Made in Italy in una composizione che si contraddistingue per una bellezza sorprendente sia nello st… - giusepperizzos : RT @ZiaLulli1: Nello Swat pachistano con stupore scoprii un'archeologia di passaggio tra ellenismo e Oriente. Busti di budda che sembravano… - dariosci1 : RT @ZiaLulli1: Nello Swat pachistano con stupore scoprii un'archeologia di passaggio tra ellenismo e Oriente. Busti di budda che sembravano… - passionedesign : Intensità, bellezza, rigore. Il progetto secondo Odo Fioravanti - AD_italia : Bellezza e design: i prodotti più iconici - AD Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Bellezza design Giornata Mondiale della Terra, quanto è importante celebrarla ... con un +15% da investire in media in un servizio di bellezza green. Guardando ai trattamenti ... Supernovas, rifiuti di plastica in design " Vogliamo trasformare una tonnellata al mese di spazzatura in ...

Le novità fitness di primavera Un'esperienza che unisce bellezza, nutrizione e movimento, le tre molecole fondamentali che insieme consentono al corpo di rigenerarsi nella comodità di casa. L'experience prevede un kit con all'...

Siamo ancora all'usa e getta? Il Giornale dell'Architettura Auto: a Shanghai la nuova hypercar ibrida Hongqi di De Silva Hongqi S9, la nuova hypercar ibrida disegnata da Walter De Silva, che verrà sviluppata e costruita nella Motor Valley italiana in Emilia-Romagna, fa il suo debutto internazionale al Salone Automobilis ...

Apple iMac 2021: CPU Apple M1 e display Retina 4.5K Il nuovo Apple iMac 2021 utilizzerà una CPU Apple M1 progettata in casa ed un magnifico display Retina 4.5K per i creator.

... con un +15% da investire in media in un servizio digreen. Guardando ai trattamenti ... Supernovas, rifiuti di plastica in" Vogliamo trasformare una tonnellata al mese di spazzatura in ...Un'esperienza che unisce, nutrizione e movimento, le tre molecole fondamentali che insieme consentono al corpo di rigenerarsi nella comodità di casa. L'experience prevede un kit con all'...Hongqi S9, la nuova hypercar ibrida disegnata da Walter De Silva, che verrà sviluppata e costruita nella Motor Valley italiana in Emilia-Romagna, fa il suo debutto internazionale al Salone Automobilis ...Il nuovo Apple iMac 2021 utilizzerà una CPU Apple M1 progettata in casa ed un magnifico display Retina 4.5K per i creator.