ANSA - IL - PUNTO/COVID: Fedriga, possibile revisione decreto (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimilianoe il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo passo avanti nella lotta al cancro. Messo a punto in Italia il prototipo di uno scanner che permette di contr… - brului25 : @Agenzia_Ansa Chi non si vaccina, in caso di ricovero DEVE PAGARSI TUTTE LE CURE OSPEDALIERE, punto e basta. Tro… - AM_Porta : @mariandola Decisivi il 30 aprile e l'andamento vaccini. Paragoni con Conte non si possono nemmeno fare, a ben guar… - konfettjna : Il #CastellodiRivoli è il primo museo d'arte contemporanea che destina sale espositive a sede vaccinale...a che pun… - Nihal884 : @Agenzia_Ansa Credevate che i morti per covid siano solo un numero, benvenuti nella realtà. Solo nel mio comune ad… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO b/bb/b Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ...

ANSA - IL - PUNTO/COVID: Fedriga, possibile revisione decreto Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, ultime trattative su riaperture - Veneto Agenzia ANSA >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fedriga, possibile revisione decreto TRIESTE, 22 APR - Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in pres ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID: appello Zaia,Governo riveda coprifuoco VENEZIA, 22 APR - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non demorde nelle critiche ai temi delle riaperture delle scuole e del coprifuoco così come sono stati decisi nel decreto del Governo, e abbracci ...

Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ...Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula - ...TRIESTE, 22 APR - Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e il Governo sull'orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in pres ...VENEZIA, 22 APR - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non demorde nelle critiche ai temi delle riaperture delle scuole e del coprifuoco così come sono stati decisi nel decreto del Governo, e abbracci ...