WhatsApp potrebbe non funzionare più dal prossimo 15 maggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) WhatsApp dal prossimo 15 maggio non funzionerà più a meno che non accettiate i nuovi termini inerenti la privacy A partire dal prossimo 15 maggio WhatsApp cambierà le proprie regole della privacy e chiederà dunque progressivamente ai propri utenti di accettare i nuovi termini per continuare ad avere le piene funzionalità dell'app. Leggi anche -> WhatsApp, Instagram e Messenger down: impossibile utilizzare le app I cambiamenti di WhatsApp I cambiamenti che WhatsApp propone a partire dal prossimo 15 maggio sono inerenti a modalità del trattamento dei dati e l' utilizzo dei servizi disponibili su Facebook per la gestione e conservazione delle proprie chat su WhatsApp ...

