Vivendi, Mediaset pronta a riacquistare le proprie azioni. Ma riprendono i contatti con il socio francese (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mediaset Dopo la ‘vittoria mutilata‘ ottenuta in tribunale su Vivendi – che ha dato sì “soddisfazione” ma non nei termini auspicati – Mediaset pensa a ricostruire. A tessere nuovamente la tela dei propri interessi con lo sguardo all’Europa. “Ci hanno assolto e ci hanno mandato in prigione” è la battuta che, secondo alcuni quotidiani, sarebbe uscita dalle parti di Cologno Monzese dopo la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Civile che ha condannato i francesi a risarcire 1,7mln a Rti per la mancata acquisizione di Mediaset Premium (contro gli oltre 3mld richiesti), stabilendo poi che Vivendi non ha violato i patti parasociali, né può essere accusato di concorrenza sleale. L’azienda italiana farà ricorso in merito alla quantificazione del danno subito e nel corso della prossima Assemblea degli ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021)Dopo la ‘vittoria mutilata‘ ottenuta in tribunale su– che ha dato sì “soddisfazione” ma non nei termini auspicati –pensa a ricostruire. A tessere nuovamente la tela dei propri interessi con lo sguardo all’Europa. “Ci hanno assolto e ci hanno mandato in prigione” è la battuta che, secondo alcuni quotidiani, sarebbe uscita dalle parti di Cologno Monzese dopo la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Civile che ha condannato i francesi a risarcire 1,7mln a Rti per la mancata acquisizione diPremium (contro gli oltre 3mld richiesti), stabilendo poi chenon ha violato i patti parasociali, né può essere accusato di concorrenza sleale. L’azienda italiana farà ricorso in merito alla quantificazione del danno subito e nel corso della prossima Assemblea degli ...

Advertising

marcobava : Caso Premium, mini-condanna per Vivendi: dovrà risarcire 1,7 milioni a Mediaset - giurisimprese : Il caso Mediaset-Vivendi: cond... - marsigatto : @ricpuglisi @Theskeptical_ @Mov5Stelle @pdnetwork @forza_italia Gli interessi di bottega (Mediaset) sono stati mess… - _DAGOSPIA_ : A TURBARE LE NOTTI DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI NON C’È SOLO VIVENDI: MEDIASET HA PERSO IN CASSAZIONE..… - ilfoglio_it : Dopo la sberla a Mediaset. Perché la brutta figura sul caso Vivendi impone un cambio di strategia -