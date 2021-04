Uomini e Donne, Ida Platano: il confronto in studio con Riccardo e Roberta (Di mercoledì 21 aprile 2021) A breve, come da tradizione consolidata a Uomini e Donne, la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano sarà ospite in studio per raccontare come procedono le cose tra loro. E il confronto con la ex di lui, Ida Platano, che nel frattempo è tornata nel programma di Maria De Filippi a cercare l’amore, sarà inevitabile. Il confronto è particolarmente atteso dai fan della coppia da un lato e da quelli della Platano dall’altro. Smentite le voci di crisi, Riccardo e Roberta hanno trascorso lo scorso week-end insieme e sono apparsi sereni e affiatati, innamorati ma anche spensierati, cosa che con Ida non succedeva praticamente mai. Anche per questo motivo, siamo certi che la dama di Brescia non ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021) A breve, come da tradizione consolidata a, la coppia formata daGuarnieri e Idasarà ospite inper raccontare come procedono le cose tra loro. E ilcon la ex di lui, Ida, che nel frattempo è tornata nel programma di Maria De Filippi a cercare l’amore, sarà inevitabile. Ilè particolarmente atteso dai fan della coppia da un lato e da quelli delladall’altro. Smentite le voci di crisi,hanno trascorso lo scorso week-end insieme e sono apparsi sereni e affiatati, innamorati ma anche spensierati, cosa che con Ida non succedeva praticamente mai. Anche per questo motivo, siamo certi che la dama di Brescia non ...

