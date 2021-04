Truffa sui contributi Covid per milioni: 21 arresti. Fondavano finte società per chiedere aiuti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si erano inventati fittizie società che andavano dall'edilizia al packaging, dal noleggio elicotteri alla grande distribuzione, r ma anche società attive e poi fatte fallire, per avere accesso a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si erano inventati fittizieche andavano dall'edilizia al packaging, dal noleggio elicotteri alla grande distribuzione, r ma ancheattive e poi fatte fallire, per avere accesso a ...

Advertising

GDF : Scoperta associazione per delinquere finalizzata alla #frode fiscale, alla #bancarotta fraudolenta, all’… - PaolaTacconi : RT @GDF: Scoperta associazione per delinquere finalizzata alla #frode fiscale, alla #bancarotta fraudolenta, all’#autoriciclaggio alla #tru… - travan28 : RT @GDF: Scoperta associazione per delinquere finalizzata alla #frode fiscale, alla #bancarotta fraudolenta, all’#autoriciclaggio alla #tru… - TeleCapriNews : Frode e truffa sui contributi Covid: 21 arresti tra Campania, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Calabria e E. Romagna. La… - damorantonio : RT @GDF: Scoperta associazione per delinquere finalizzata alla #frode fiscale, alla #bancarotta fraudolenta, all’#autoriciclaggio alla #tru… -