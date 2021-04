Tragedia in un ospedale | molte le vittime | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Svariate persone sono morte in unper il malfunzionamento di una bombola d’ossigeno. La dinamica dellasembra purtroppo chiara.(immagine di repertorio Google Immagini)Laha riguardato l’Nashik’s Zakir Hussain, Maharashtra, India. Il malfunzionamento della valvola di una bombola di ossigeno provoca una immane, che ha portato via con sé svariate vite. La perdita fatale sarebbe già stata individuata, lo hanno già confermato il direttore sanitario dell’, Suraj Mandhare, e il ministro della salute Rajesh Tope. Al Presidente Narendra Modi non è rimasto altro da fare che prendere atto dei fatti ed esprimere condoglianze alle famiglie delle. A ...

Advertising

RobMacCready : RT @enzo6619: È esattamente così. Pensate la tragedia, morti ieri? 1000,500,100,10? DUEEEE! Porca di quella tr...questa è la tragedia e in… - enzo6619 : È esattamente così. Pensate la tragedia, morti ieri? 1000,500,100,10? DUEEEE! Porca di quella tr...questa è la trag… - NewSicilia : Si sono rivelati vani i tentativi di salvataggio, la donna è spirata durante il trasporto in ospedale #Sicilia… - Vivodisogniebas : RT @RADIOBRUNO1: La tragedia familiare si è consumata nella notte nel Bolognese #Bologna #cronaca #RadioBruno #16aprile - RADIOBRUNO1 : La tragedia familiare si è consumata nella notte nel Bolognese #Bologna #cronaca #RadioBruno #16aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia ospedale

... raggiunta dai colpi d'arma da fuoco, si è accasciata a terra ed è morta poco dopo nell', ... agente di polizia uccide una ragazza di 16 anni: indagini in corso Leggi anche >al ...La donna era ricoverata all'San Camillo di Roma dove era stata trasportata per le gravi ... - continua sotto - Lafamiliare si era consumata nel pomeriggio dello 16 aprile nell'...Svariate persone sono morte in un ospedale per il malfunzionamento di una bombola. La dinamica della tragedia sembra purtroppo chiara.La bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce, dove le è stata accertata la lacerazione di un polmone.