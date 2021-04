Traditore e serpente | le accuse ad Agnelli | arriva la risposta piccata

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Juventus Andreae vice presidente di quella che fu la Superlega, risponde alle. Il patron bianconero ha risposto alleposte prima dal presidente del Torino Urbano Cairo che lo aveva definito un “” e poi a quelle di Ceferin. In particolare il numero uno della Uefa aveva parlato diin questi termini: “Non parlerò molto di Andrea: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono… Il giorno dopo ha fatto l’annuncio“. LadiUrbano Cairo l’ha definita “un” ...