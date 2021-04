Tamponamento tra due furgoni | due auto e un mezzo pesante

Advertising

astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina #incidente al km 54+400 ? #Roma ?? code tra #strFossetto e #CampoVerde, tamponamento in corsia d… - AM_007_ : RT @infoitinterno: Incidente sull’A1, tragico tamponamento tra due camion: muore uno dei due autisti - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Incidente sull’A1, tragico tamponamento tra due camion: muore uno dei due autisti - infoitinterno : Incidente sull’A1, tragico tamponamento tra due camion: muore uno dei due autisti - rob_milano : @juanitaLagrimo @GianricoCarof Pare che tra l'evento e la denuncia sia passato più di una settimana. Tutto ciò mi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponamento tra

MaxiValmontone e il bivio con la diramazione Roma sud dell'Autostrada A1 Milano - Roma - Napoli. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi. La dinamica dell'incidente ...Al momento non è chiara la dinamica del. È stato temporaneamente chiuso il trattoValmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della Capitale. Alle 9, il traffico ...Attualmente le dinamiche dell’accaduto non sono chiare. Molto probabilmente il tamponamento potrebbe essere stato il frutto di una svista. In quel momento, lo stupore tra residenti e passanti ha ...A Valmontone c'è stato un brutto incidente con 5 veicoli coinvolti. 4 persone sono rimaste ferite e si sono formati 3 km di coda.