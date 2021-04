State massacrando il Paese In-com-pe-ten-ti! La meloniana Gardini travolge Speranza | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "Siete degli incompetenti". Elisabetta, ex eurodeputata di Forza Italia oggi passata con Giorgia Meloni in Fratelli d'Italia, è un fiume in piena. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, l'ex attrice e amatissima conduttrice di Unomattina e Fantastico parla della difficile situazione nel "suo" Veneto e in particolare nella provincia di Padova, relativamente ad aperture e turismo. Pesa l'incognita del coronavirus, ma ancora di più il senso di incertezza determinato dal governo centrale, che da un anno blocca l'Italia condannando gli imprenditori dell'accoglienza a letali "stop & go". La situazione è di fatto insostenibile anche per realtà "fortunate" come Abano Terme, che in virtù delle strutture sanitarie hanno potuto continuare a lavorare. Ma per chi vive di turismo e arrivi dall'estero, di fatto si tratta di ...