Sport | Fip e Fipav | ‘chiediamo a Draghi e Vezzali di rivedere data riapertura palasport’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) e la Federazione Italiana Pallavolo (), congiuntamente con Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A, lette le notizie riguardanti la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio in approvazione oggi da parte del Consiglio dei Ministri, esprimono stupore e perplessità sul tema delle riaperture al pubblico, dove per cinema e teatri sono previsti a partire dal 26 aprile mentre solo dal primo giugno, con i campionati quasi al termine, per i palacon lo stesso numero limitato di spettatori, dopo che era stata comunicata ladel primo maggio”. Così Fip,, Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A in una nota congiunta. “Questa evidente disparità di trattamento -prosegue il comunicato- tra, cultura e ...