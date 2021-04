Schalke, giocatori e dipendenti aggrediti dopo la retrocessione. Il club: “Non accettiamo l’accaduto. Partite le indagini” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con una nota sul sito ufficiale lo Schalke 04, dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga, ha condannato l’aggressione che avrebbero ricevuti i giocatori e i dipendenti al ritorno a Gelsenkirchen: “Alcuni singoli individui hanno superato limiti non negoziabili per lo Schalke 04. Con tutta la comprensibile frustrazione e tutta la comprensibile rabbia per la retrocessione in Zweite Bundesliga: il club non accetterà mai che l’integrità fisica dei suoi giocatori e dipendenti venga messa in pericolo. Ma questo è esattamente quello che è successo la scorsa notte attraverso le azioni di alcuni individui. Il club condanna questo comportamento con la massima fermezza. Le indagini sono già ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con una nota sul sito ufficiale lo04,lain Zweite Bundesliga, ha condannato l’aggressione che avrebbero ricevuti ie ial ritorno a Gelsenkirchen: “Alcuni singoli individui hanno superato limiti non negoziabili per lo04. Con tutta la comprensibile frustrazione e tutta la comprensibile rabbia per lain Zweite Bundesliga: ilnon accetterà mai che l’integrità fisica dei suoivenga messa in pericolo. Ma questo è esattamente quello che è successo la scorsa notte attraverso le azioni di alcuni individui. Ilcondanna questo comportamento con la massima fermezza. Lesono già ...

