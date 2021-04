SailGP | le squadre partecipanti ed i timonieri James Spithill | Ben Ainslie e Peter Burling le stelle

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La prima tappa del2021-2022 è ormai alle porte, con gli otto team iscritti che si stanno preparando alle Bermuda in vista delle regate del weekend. Tra sabato 24 e domenica 25 aprile andrà infatti in scena il primo atto della seconda edizione della competizione ideata (tra gli altri) dalla leggenda della vela sir Russell Coutts. Si tratta di un tour mondiale composto da 8 tappe, con l’ultimo evento in programma a marzo 2022 in quel di San Francisco. Prevista anche una tappa in Italia e per la precisione a Taranto, dal 5 al 6 giugno 2021. Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America’s Cup disputatasi a Auckland nello scorso inverno. Rispetto alla prima stagione, che si è disputata nel 2019, il numero di barcheè aumentato ...