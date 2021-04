Piccolo è bello. Se lo dice Macron (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bloccare la Superlega europea nel nome della difesa dei tornei calcistici nazionali. Parce que petit est mieux, perché Piccolo è bello. Che sarà pur vero. Ma lo chiede Macron. C’est à dire le President européen qui aime le plus la globalisation. Non può essere. Non farina del suo sacco. Più facile del Moulin Rouge. Delle dorotee parigine a gamba lunga passate alla storia con quello slogan che grondò fortuna: à bas la difference. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bloccare la Superlega europea nel nome della difesa dei tornei calcistici nazionali. Parce que petit est mieux, perché. Che sarà pur vero. Ma lo chiede. C’est à dire le President européen qui aime le plus la globalisation. Non può essere. Non farina del suo sacco. Più facile del Moulin Rouge. Delle dorotee parigine a gamba lunga passate alla storia con quello slogan che grondò fortuna: à bas la difference.

