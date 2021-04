Oroscopo Leone, domani 22 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Un buon numero di pianeti sembra volersi porre in posizioni ottimali per voi amici del Leone! Una rinnovata voglia di impegnarvi e mettervi in gioco dovrebbe cogliervi fin dalle prime ore del giorno, permettendovi di impegnarvi in quello che più preferite! Marte favorisce il vostro impeto ad inseguire sogni ed ambizioni, mentre la Luna accentua la vostra sfera emozionale, facendovi desiderare grandi novità! Occhio, però, perché la strada verso alcune ambizioni è oscurata da una serie di transiti ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 22? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Un buon numero di pianeti sembra volersi porre in posizioni ottimali per voi amici del! Una rinnovata voglia di impegnarvi e mettervi in gioco dovrebbe cogliervi fin dalle prime ore del giorno, permettendovi di impegnarvi in quello che più preferite! Marte favorisce il vostro impeto ad inseguire sogni ed ambizioni, mentre la Luna accentua la vostra sfera emozionale, facendovi desiderare grandi novità! Occhio, però, perché la strada verso alcune ambizioni è oscurata da una serie di transiti ...

