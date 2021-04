Ora anche Andrea Agnelli getta la spugna | «La Super Lega? Non può continuare» E la Juve crolla in Borsa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 aprile 2021)si arrende. A poche ore dall’intervista su Repubblica in cui spiegava che lasarebbe andata avanti, il presidente dellantus ora ammette che senza i club inglesi il progetto non può. In un commento rilasciato a Reuters, il numero uno bianconero ha risposto a una domanda sull’effettiva possibilità che la nuova competizione abbia un futuro: «Per essere franchi e onesti no, evidentemente non è così». Una posizione confermata a stretto giro alla France Presse dall’entourage del presidente dellantus e, in seguito, all’agenzia Ansa da un portavoce dello stesso. Ieri, tutte e sei le squadri inglesi coinvolte come club fondatori nel progetto dellaLeague ...