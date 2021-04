Name That Tune stasera su TV8: Cristiano Malgioglio contro Orietta Berti nella terza puntata (Di mercoledì 21 aprile 2021) stasera su TV8 alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con una terza puntata che vedrà la squadra di Orietta Berti contro quella di Cristiano Malgioglio. terza puntata, in onda stasera su TV8 alle 21:30, con Name That Tune - Indovina la canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production. Questa volta la squadra delle donne, composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, imbattuta nelle prime due puntate, deve difendere il titolo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)su TV8 alle 21:30 torna- Indovina la canzone con unache vedrà la squadra diquella di, in ondasu TV8 alle 21:30, con- Indovina la canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production. Questa volta la squadra delle donne, composta da, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e AntoElia, imbattuta nelle prime due puntate, deve difendere il titolo di ...

Advertising

TV8it : RT @Mariolino_22: Stasera ci sarà la Malgy a Name That Tune ADORO FOLLEMENTE ? #namethattune - polpettina89 : uffaa proprio stasera che volevo vede 'name that tune' su @TV8it non c'e' il segnale del canale uffaaaa - Stasera_in_TV : TV8: (21:25) Name That Tune - Indovina la canzone (Gioco) #StaseraInTV 21/04/2021 #PrimaSerata #namethattune-indovinalacanzone #TV8 - MontiFrancy82 : Terzo appuntamento con #NameThatTune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da @EnricoPapi2, in p… -