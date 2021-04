Modello 730 2021 | ecco tutte le novità

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il730, come è noto, è lo strumento tramite il quale i percettori di reddito eseguono la dichiarazione di quanto percepito al fisco. In particolare, la dichiarazione è riservata a lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai titolari di reddito proveniente da terreni, fabbricati o capitali e ai lavoratori autonomi senza partita IVA. Dal 2014 è stata introdotta (per la dichiarazione relativa all'anno successivo 2015) una modalità precompilata non obbligatoria, che poteva essere utilizzata dai lavoratori dipendenti, dai titolari di redditi assimilati e dai pensionati. In buona sostanza, attraverso la modalità precompilata, l'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità al contribuente di accedere alla propria dichiarazione precompilata in base ai dati comunicati da terzi come banche, enti previdenziali, assicurazioni, Università ecc.... Dichiarazione dei redditi ...