Milan-Sassuolo 1-2, Pioli: “Prestazione positiva, ma bisogna chiudere le partite” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Nel calcio ha ragione chi fa un gol in più, tante situazioni con un po’ di lucidità sarebbero diventate occasioni da gol. La Prestazione è stata positiva ma se le partite non le chiudi, poi rischi di non portare a casa un risultato positivo che sarebbe stato importante”. Queste le parole di Stefano Pioli, dopo la sconfitta del Milan in casa col Sassuolo. “Non abbiamo il fiato corto ma sicuramente non sono contento di avere assenze. Fa parte del momento e di una stagione dispendiosa, oggi però la squadra ha corso bene e tanto: è una delle prestazioni per cui sono più soddisfatto, ci è mancata un po’ di qualità che in questi casi fa la differenza – spiega il tecnico rossonero a Sky Sport – Nel primo gol siamo stati sfortunati perché la palla è passata tra sei gambe”. Il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Nel calcio ha ragione chi fa un gol in più, tante situazioni con un po’ di lucidità sarebbero diventate occasioni da gol. Laè statama se lenon le chiudi, poi rischi di non portare a casa un risultato positivo che sarebbe stato importante”. Queste le parole di Stefano, dopo la sconfitta delin casa col. “Non abbiamo il fiato corto ma sicuramente non sono contento di avere assenze. Fa parte del momento e di una stagione dispendiosa, oggi però la squadra ha corso bene e tanto: è una delle prestazioni per cui sono più soddisfatto, ci è mancata un po’ di qualità che in questi casi fa la differenza – spiega il tecnico rossonero a Sky Sport – Nel primo gol siamo stati sfortunati perché la palla è passata tra sei gambe”. Il ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - zZPUoucIWhPpUQE : RT @acmilan: The Match Report from #MilanSassuolo ?? - yanex365 : Milan Sassuolo 1-2 Spezia Inter 1-0 Juventus Parma 0-1 Tutto questo è troppo bello ?????? #Juventus #Milan #Inter #SuperLega -