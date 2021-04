Miguel Bosé rincara la dose sul Covid | ' E' una falsa pandemia creata dai miliardari'

Advertising

OrnellaVanoni : I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Com… - Corriere : Ornella Vanoni attacca Miguel Bosé: «Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi» - ErmesMoras1 : RT @ImolaOggi: Covid, Miguel Bosé: falsa pandemia creata dai supermiliardari psicopatici del Forum di Davos - 1GROSSI : RT @ImolaOggi: Covid, Miguel Bosé: falsa pandemia creata dai supermiliardari psicopatici del Forum di Davos - rosaroccaforte : RT @EliseiNicole: Covid, Miguel Bosé: falsa pandemia creata dai supermiliardari psicopatici • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Miguel Bosé

Nella discussa prima parte dell'intervista con il conduttore Jordi Evole all'emittente tv La Sexta,aveva acceso gli animi con dichiarazioni negazioniste verso la pandemia. Nella seconda parte andata in onda, il cantante alza ulteriormente il tiro. E mostra non solo un'arrogante ...'Non capisco comepossa aver rilasciato delle dichiarazioni dove nega l'esistenza del Covid. Io lo manderei a farsi un giro negli ospedali in Brasile dove stanno morendo anche i bambini e ...